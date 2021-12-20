Клиентам банка SEB остается только завидовать тому, как окружающие оплачивают покупки, поднося свои смартфоны к платежным терминалам. Их домашний банк не предлагает современных платежных решений и не может сказать, когда они станут доступны.
Клиенты SEB возмущены беспомощностью банка
Два года назад, в декабре, Swedbank стал первым розничным банком Эстонии, запустившим платежное решение Apple Pay, которое позволяет пользователям iPhone не брать с собой пластиковую карту и производить платежи с помощью смартфона. Прошло несколько месяцев, прежде чем та же услуга стала доступна клиентам LHV. Однако клиенты SEB по-прежнему могут лишь мечтать о возможности оплачивать покупки с помощью телефона или часов Apple.