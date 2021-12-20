Клиенты SEB возмущены беспомощностью банка

Два года назад, в декабре, Swedbank стал первым розничным банком Эстонии, запустившим платежное решение Apple Pay, которое позволяет пользователям iPhone не брать с собой пластиковую карту и производить платежи с помощью смартфона. Прошло несколько месяцев, прежде чем та же услуга стала доступна клиентам LHV. Однако клиенты SEB по-прежнему могут лишь мечтать о возможности оплачивать покупки с помощью телефона или часов Apple.

«Это правда очень раздражает. В наше время хотелось бы обойтись без необходимости отыскивать нужную карточку в кошельке», - сказал клиент SEB Харди Кальдер Postimees. По словам Кальдера, он неоднократно сообщал банку о данном недостатке. «Всякий раз, когда им требовалась обратная связь, я отдельно упоминал об этом. Я им писал, что банк у них неплохой, но у современного банка могла бы быть такая возможность», - сказал он.