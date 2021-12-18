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Таллиннский Зоопарк в субботу отмечает Международный день обезьян

Таллиннский зоопарк. ФОТО: Liis Treimann

Таллиннский Зоопарк в субботу, 18 декабря, отмечает Международный день обезьян.

Международный день обезьян отмечается каждый год 14 декабря. Праздник получил своё начало в 2000 году, когда в США один студент в шутку сделал пометку о празднике в календаре своего друга, соообщила BNS пресс-служба зоопарка.

Столичный зоопарк отметит этот день познавательными и развлекательными мероприятиями в субботу с 11 часов.

Специалисты зоопарка расскажут посетителям о собранных в коллекции зоопарка обезьянах — макаках, шимпанзе, сенегальских галаго, тамаринах Шварца, о том, как организован их день.

Среди обитателей зоопарка можно увидеть также усатых тамаринов, мармозеток или прыгающих тамаринов, карликовых тамаринов.

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