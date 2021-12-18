Таллиннский Зоопарк в субботу отмечает Международный день обезьян

Международный день обезьян отмечается каждый год 14 декабря. Праздник получил своё начало в 2000 году, когда в США один студент в шутку сделал пометку о празднике в календаре своего друга, соообщила BNS пресс-служба зоопарка.

Столичный зоопарк отметит этот день познавательными и развлекательными мероприятиями в субботу с 11 часов.

Специалисты зоопарка расскажут посетителям о собранных в коллекции зоопарка обезьянах — макаках, шимпанзе, сенегальских галаго, тамаринах Шварца, о том, как организован их день.