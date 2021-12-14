Почти три года житель Таллинна Юрий К. сомневается в правильности своего решения установить зубные протезы. Услуга оказалось не только дорогой и болезненной, но и бесполезной: его протезы ломались, ремонтировались и снова ломались. В какой-то момент зубная клиника и вовсе отказалась продолжать лечение. Три года спустя улыбка Юрия его так и не радует.
Дорогая и некрасивая улыбка: протезирование в таллиннской клинике обернулось затяжным конфликтом
Юрий К. заключил договор на установку протезов по методу All-on-4 с клиникой Happy Smile Hambaravi в начале 2019 года. Импланты были установлены, с ними проблем не возникло, после чего Юрию установили временные протезы, гарантия на которые действует полгода. «Спустя полгода временные протезы стали постоянно ломаться, острые осколки больно царапали мне щёки изнутри, временами они были изодраны до крови», - вспоминает Юрий.
Весной 2020 года в той же клинике уже были установлены постоянные и более прочные протезы. «Первый зуб сломался через три недели после установки. По гарантии протезы должны были заменить. Мне сказали, что новые протезы пока не готовы и отдали мне временные протезы. Они быстро стали ломаться, но гарантийному ремонты уже не подлежали, только за свои деньги», - объясняет Юрий. Он обратился с заявлением в Департамент здоровья. Его обращение было также направлено экспертной комиссии по качеству медицинских услуг в составе Министерства социальных дел.
«В августе от клиники я получил письмо, что они отказываются от дальнейшего лечения без всякого объяснения и вернули часть уплаченных мной денег — 5000 из 13 000 евро», - рассказывает Юрий.