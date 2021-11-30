В понедельник, 29 ноября, 11 человек получили от Министерства юстиции знак отличия за гражданскую смелость. Признание получили люди, которые смогли вмешаться в критический момент для предотвращения преступлений, а также те, кто своими быстрыми действиями помог поймать преступников или спасти чьи-то жизни.
13-летний мальчик спас жизнь мужчине, которого ударили бутылкой по голове: «Нападавший посмотрел на нас сердито, как будто мы сделали что-то не так»
Хотя жители Эстонии более охотно сообщают о незаконной вырубке леса, чем помогают нуждающимся на улице, есть и те, кто доказывает обратное. Истории получивших знак отличия за гражданскую смелость, разные, но их все объединяет то, что люди спасли жизни других в сложной ситуации. Самому младшему из них - молодому человеку по имени Маттиас Мильянд - было всего 13 лет.