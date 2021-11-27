Многих собак, спасенных на фабрике по разведению щенков в Пыхья-Пярнумаа, на хуторе Инге Пуллат, ждало счастливое будущее, некоторых же спасти не удалось. Однако этот случай запустил несколько других процессов: прокуратура расследует возможное преступление Пуллат, а сама она пытается вернуть животных через суд, пишет Pärnu Postimees.
Фото ⟩ Хозяйка фабрики по разведению щенков пытается вернуть собак через суд
История об отчуждении собак у хозяйки хутора в Анду-Папи в Вилувере началась с поступившего в Сельско-хозяйственный пищевой департамент (PTA), согласно которому на упомянутом хуторе были ассоциализированные собаки. Руководитель пярнуского приюта для бездомных животных Сейе Юссь вспоминает, как поначалу была информация, что собак может быть около десяти. На месте же в доме, сарае и на улице хутора Инге Пуллат обнаружили 31-го пса. Большинство собак были заперты, и судя по зловонию, испражнялись прямо в комнате.