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Как пациентке зубной клиники удалось заплатить за лечение 50 евро вместо 150?

Зубное лечение. Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm

Визит к стоматологу в Таллинне, обусловленный резкой зубной болью, обошелся Алисе в 150 евро. После долгого разбирательства ей вернули сто евро. Как это вышло?

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В четверг, 4 ноября у Алисы внезапно разболелся зуб, да так сильно, что тянуть с визитом к врачу было нельзя. В поисках зубной клиники она прибегла к помощи интернет-поисковика. Выбор пал на Marine Hambaravi в Пыхья-Таллинне (Marine Hambaravi OÜ). Она позвонила в клинику, где ее были готовы принять в тот же день.

«Пока в кресле зубного врача находился другой пациент, я сидела на стуле и мне сделали обезболивающий укол. Потом нас поменяли местами: пациента посадили на стул, а меня - в кресло для лечения. Мне просверлили зуб и положили антибиотик. Временную пломбу не поставили. Я радовалась до того момента, пока мне не сказали, что стоимость работы - 150 евро», - рассказывает Алиса.

«Я заплатила наличными, но чек мне не дали. Я спросила почему, от меня как-то отделались», - объясняет Алиса. В машине ее ждал молодой человек, и когда Алиса рассказала ему о сумме и об отсутствии квитанции, он настоял, что нужно во всем разобраться.

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