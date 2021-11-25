Визит к стоматологу в Таллинне, обусловленный резкой зубной болью, обошелся Алисе в 150 евро. После долгого разбирательства ей вернули сто евро. Как это вышло?
Как пациентке зубной клиники удалось заплатить за лечение 50 евро вместо 150?
В четверг, 4 ноября у Алисы внезапно разболелся зуб, да так сильно, что тянуть с визитом к врачу было нельзя. В поисках зубной клиники она прибегла к помощи интернет-поисковика. Выбор пал на Marine Hambaravi в Пыхья-Таллинне (Marine Hambaravi OÜ). Она позвонила в клинику, где ее были готовы принять в тот же день.
«Пока в кресле зубного врача находился другой пациент, я сидела на стуле и мне сделали обезболивающий укол. Потом нас поменяли местами: пациента посадили на стул, а меня - в кресло для лечения. Мне просверлили зуб и положили антибиотик. Временную пломбу не поставили. Я радовалась до того момента, пока мне не сказали, что стоимость работы - 150 евро», - рассказывает Алиса.