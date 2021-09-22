В Ласнамяэ вакцинационный автобус будет предлагать препарат Janssen

«Мы предлагаем вакцину Janssen именно в автобусе, куда можно прийти без предварительной регистрации. Это дает всем желающим простую возможность вакцинироваться всего одним уколом, чтобы потом не надо было ждать второго укола и искать место, где его можно сделать», – пояснил руководитель экспресс-клиник Confido Марек Сеэр.

«Сезон вируса с каждым днем набирает обороты, и, к счастью, становится все больше тех, кто понимает, что быстрая вакцинация – это самое надежное средство защиты», – сказал Сеэр и добавил, что в Ласнамяэ в вакцинобусе прошли вакцинацию уже почти полторы тысячи человек. С графиком работы вакцинобуса можно ознакомиться здесь.

Кроме вакцинационного автобуса Confido предлагает возможность вакцинироваться от COVID-19 в таллиннских аптеках Südameapteek в Юлемисте, Пирита, Мустамяэ и Кивила, а также в торговых центрах Rocca-al-Mare Keskus, Lasnamäe Centrum и Nautica Keskus. В Выру и Раквере вакцинация проводится в Südameapteek, а в Тарту – в экспресс-клинике Confido в торговом центре Lõunakeskus, а также в Центре вакцинации в медицинском центре Веэренни.