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В Ласнамяэ вакцинационный автобус будет предлагать препарат Janssen Вакцинация застопорилась, вирус бушует: что мы сделали неправильно? Вакцина не уберегла дома попечения от вспышек коронавируса Реакция на полицейский рейд в кафе: «Вам не стыдно?» (1) До поставленной цели не хватает еще 260 000 вакцинированных Эпидемиолог: число выработанных благодаря вакцине антител, обеспечивающее защиту от коронавируса, неизвестно

В Ласнамяэ вакцинационный автобус будет предлагать препарат Janssen

Вакцинационный автобус. ФОТО: Elmo Riig

Начиная с четверга вакцинационный автобус Confido будет располагать  вакциной Janssen в объеме до 2000 доз, для полной вакцинацией которой нужен всего один укол. До конца сентября вакцинобус будет останавливаться в разных местах Ласнамяэ.

«Мы предлагаем вакцину Janssen именно в автобусе, куда можно прийти без предварительной регистрации. Это дает всем желающим простую возможность вакцинироваться всего одним уколом, чтобы потом не надо было ждать второго укола и искать место, где его можно сделать», – пояснил руководитель экспресс-клиник Confido Марек Сеэр.

«Сезон вируса с каждым днем набирает обороты, и, к счастью, становится все больше тех, кто понимает, что быстрая вакцинация – это самое надежное средство защиты», – сказал Сеэр и добавил, что в Ласнамяэ в вакцинобусе прошли вакцинацию уже почти полторы тысячи человек. С графиком работы вакцинобуса можно ознакомиться здесь.

Кроме вакцинационного автобуса Confido предлагает возможность вакцинироваться от COVID-19 в таллиннских аптеках Südameapteek в Юлемисте, Пирита, Мустамяэ и Кивила, а также в торговых центрах Rocca-al-Mare Keskus, Lasnamäe Centrum и Nautica Keskus. В Выру и Раквере вакцинация проводится в Südameapteek, а в Тарту – в экспресс-клинике Confido в торговом центре Lõunakeskus, а также в Центре вакцинации в медицинском центре Веэренни.

Пункты тестирования Confido кроме Таллинна находятся также в Пярну, Раквере, Тарту, Нарве, Выру, Хаапсалу, Курессааре и Вильянди. Точное местонахождения и время работы можно посмотреть здесь.