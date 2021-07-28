Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала во вторник в интервью Postimees, что не знает, вакцинирована ли министр культуры Аннели Отть (Центристская партия). По словам премьер-министра, высказывания Отть не повлияют на работу правительства. Она отметила, что правительственный кабинет придерживается единой позиции: вакцинация необходима, чтобы общество не было ни в чем ограничено. Отставки Отть не будет.
Премьер-министр Каллас: я не знаю, вакцинирована ли Аннели Отть
- Насколько хорошо вы осведомлены о вакцинации правительственного кабинета и работающих рядом с вами людей?
- Я знаю столько, сколько рассказывали сами люди. Представление о вакцинации тех, с кем я работаю, более-менее имеется. Нас всех вакцинировали вместе, за исключением меня. У меня вакцинация завтра (премьер-министр переболела коронавирусом).