Премьер-министр Каллас: я не знаю, вакцинирована ли Аннели Отть

- Насколько хорошо вы осведомлены о вакцинации правительственного кабинета и работающих рядом с вами людей?

- Я знаю столько, сколько рассказывали сами люди. Представление о вакцинации тех, с кем я работаю, более-менее имеется. Нас всех вакцинировали вместе, за исключением меня. У меня вакцинация завтра (премьер-министр переболела коронавирусом).