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Премьер-министр Каллас: я не знаю, вакцинирована ли Аннели Отть

Аннели Отть. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала во вторник в интервью Postimees, что не знает, вакцинирована ли министр культуры Аннели Отть (Центристская партия). По словам премьер-министра, высказывания Отть не повлияют на работу правительства. Она отметила, что правительственный кабинет придерживается единой позиции: вакцинация необходима, чтобы общество не было ни в чем ограничено. Отставки Отть не будет.

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- Насколько хорошо вы осведомлены о вакцинации правительственного кабинета и работающих рядом с вами людей?
- Я знаю столько, сколько рассказывали сами люди. Представление о вакцинации тех, с кем я работаю, более-менее имеется. Нас всех вакцинировали вместе, за исключением меня. У меня вакцинация завтра (премьер-министр переболела коронавирусом).

- Ожидаете ли вы от членов правительства вакцинации?
- Мне понравилось бы, если бы члены правительства, например, подали пример людям, позволив сделать себе укол. В то же время если состояние здоровья не позволяет, то ничего не поделать. В других случаях я, безусловно, ожидаю, что люди вакцинированы. 