Выброшенные окурки, оставленные без присмотра костры и искры от автомобилей создали ситуацию, которая вынудила с воскресенья установить запрет на въезд в леса четырех уездов. В чужой лес запрещено не только въезжать на транспортном средстве, но и приходить пешком. Также следует отказаться от разведения костра в частных лесах, пишет Postimees.