Цель государства — к осени привить от коронавируса минимум 70 процентов взрослого населения. Однако темпы введения первой дозы снижаются вот уже месяц. Кроме того, наши позиции существенно ухудшились и в рейтинге стран Европы: если до апреля Эстонии удавалось находиться по темпам вакцинации в первой пятерке, то к настоящему моменту мы седьмые с конца, пишет Postimees.
Графики ⟩ Жара отбила у жителей Эстонии желание вакцинироваться
«Темпы нужно увеличивать», - сказала руководитель научного совета Ирья Лутсар. Когда она смотрит на график вакцинации стран Европы, то, по ее словам, различия по процентам между странами невелики, но первое место и Эстонию все-таки разделяют почти 40 процентов. И от Финляндии мы отстаем на 16,4 процента.