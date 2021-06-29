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Графики ⟩ Жара отбила у жителей Эстонии желание вакцинироваться

Танель Кийк не считает разумным делать вакцинацию обязательной, это нужно лишь в определенных рабочих сферах. ФОТО: Margus Ansu

Цель государства — к осени привить от коронавируса минимум 70 процентов взрослого населения. Однако темпы введения первой дозы снижаются вот уже месяц. Кроме того, наши позиции существенно ухудшились и в рейтинге стран Европы: если до апреля Эстонии удавалось находиться по темпам вакцинации в первой пятерке, то к настоящему моменту мы седьмые с конца, пишет Postimees.

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«Темпы нужно увеличивать», - сказала руководитель научного совета Ирья Лутсар. Когда она смотрит на график вакцинации стран Европы, то, по ее словам, различия по процентам между странами невелики, но первое место и Эстонию все-таки разделяют почти 40 процентов. И от Финляндии мы отстаем на 16,4 процента.

«Мы по-прежнему придерживаемся цели вакцинировать 70 процентов взрослого населения. Чем больше, тем лучше», - сказала она, добавив, что не верит, что к осени мир избавится от коронавируса. По ее словам, если смотреть на страны с относительно высоким уровнем вакцинации, то уровень инфицирования в них в десять раз выше, чем в Эстонии, но мы также должны смотреть на другие показатели: стационарное лечение, интенсивная терапия и смертность.