«Темпы нужно увеличивать», - сказала руководитель научного совета Ирья Лутсар. Когда она смотрит на график вакцинации стран Европы, то, по ее словам, различия по процентам между странами невелики, но первое место и Эстонию все-таки разделяют почти 40 процентов. И от Финляндии мы отстаем на 16,4 процента.

«Мы по-прежнему придерживаемся цели вакцинировать 70 процентов взрослого населения. Чем больше, тем лучше», - сказала она, добавив, что не верит, что к осени мир избавится от коронавируса. По ее словам, если смотреть на страны с относительно высоким уровнем вакцинации, то уровень инфицирования в них в десять раз выше, чем в Эстонии, но мы также должны смотреть на другие показатели: стационарное лечение, интенсивная терапия и смертность.