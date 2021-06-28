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И вдруг он вышел из себя: «Мы знаем о тебе все…»

Представившиеся полицейскими люди настаивали, что им необходимо побеседовать с Ириной на нейтральной территории. ФОТО: Artur Kuus

«Сначала я была в замешательстве, поскольку подумала, что это дурацкая шутка. Теперь пытаюсь понять, чего от меня все-таки хотят», - описывает в Postimees работающая с данными в одной из эстонских фирм гражданка Латвии Ирина свои сомнения, вспоминая события последнего месяца.

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Утром 4 июня, когда Ирина собиралась на работу из своего дома в Таллинне, зазвонил домофон.

Мужской голос сообщил, что он из полиции и попросил впустить его в подъезд. Их было двое – вместе с мужчиной пришла женщина. Называвшие Ирину по имени и фамилии люди показали удостоверение, повторили, что из полиции, но почему-то не назвали свое им и не уточнили, из какого они отдела.

На пороге квартиры мужчина заявил, что им необходимо поговорить с Ириной на нейтральной территории. Уточнив, что ничего серьезного или криминального не произошло. «О чем хотели побеседовать, не уточнили», - замечает Ирина.

Это якобы должно было выясниться позже. При этом Ирину попросили, чтобы она никому не говорила- дело якобы было секретным и следовало сохранять конфиденциальность.