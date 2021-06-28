И вдруг он вышел из себя: «Мы знаем о тебе все…»

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Утром 4 июня, когда Ирина собиралась на работу из своего дома в Таллинне, зазвонил домофон.

Мужской голос сообщил, что он из полиции и попросил впустить его в подъезд. Их было двое – вместе с мужчиной пришла женщина. Называвшие Ирину по имени и фамилии люди показали удостоверение, повторили, что из полиции, но почему-то не назвали свое им и не уточнили, из какого они отдела.

На пороге квартиры мужчина заявил, что им необходимо поговорить с Ириной на нейтральной территории. Уточнив, что ничего серьезного или криминального не произошло. «О чем хотели побеседовать, не уточнили», - замечает Ирина.