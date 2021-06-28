Таллиннская больница вызывает недовольство и огромный интерес

Проект строительства Таллиннской больницы, на возведение которой требуется более полумиллиарда евро, с самого начала обрел как сторонников, так и противников. В последние годы в Эстонии крупных больниц не строили. Большинство зданий столичных медицинских учреждений были возведены десятилетия назад, исключения составляют корпусные пристройки и Центры здоровья. Больничные корпуса, конечно, ремонтируют, развивают и доводят до ума, но выйти на уровень XXI века в старых постройках все равно не получится.