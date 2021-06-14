Что гонит птенца дятла на верхушку дерева, а предприимчивую эстонку в высокогорье, откуда не всякий альпинист возвращается живым и здоровым? О первом народная мудрость гласит, что туда его гонит кровь. А Крисли Мелеск, побывавшую на самой высокой вершине мира высотой 8848,86 метра Сагарматхе-Джомолунгме-Эвересте, погнала туда жажда приключений.

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Антарктида, по правде говоря, - единственный континент, где нога нашей 35-летней героини еще не ступала. На всех остальных материках она несмотря на свой молодой возраст успела побывать. На некоторых даже по несколько раз.

Страсть к путешествиям помогает Крисли Мелеск зарядиться на долгое время энергией, чтобы работать стюардессой. Нет, это не имеет никакого отношения к авиации. Работодатель покорительницы гор – сколотивший свое состояние на продаже роскошных автомобилей 88-летний американский миллиардер Норман Браман. А само место работы находится на супер-яхте длиной 53 метра, весом 750 тонн и стоимость свыше 40 миллионов евро, курсирующей в основном вдоль восточного побережья США.