Эстония почти единственная страна в Европе, которая не требует от прибывающих отрицательного теста на коронавирус. У тех, кто летит в Эстонию прямым рейсом, никто не спрашивает об этом перед посадкой в самолет. Таким образом, пассажиры могут привезти сюда всевозможные штаммы коронавируса, пишет Postimees.
Угроза ⟩ Самолет с коронавирусом может приземлиться в Эстонии
Например, это касается как регулярных, так и чартерных рейсов из Египта и Турции. По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, тест должны были бы требовать авиапредприятия, а не эстонское государство. «Правительство придерживается позиции, что конкретный авиаоператор должен был бы до посадки в самолет попросить предъявить отрицательный тест, многие авиакомпании так и делают. Так зараженный человек не попадает на борт», - объяснил Кийк.