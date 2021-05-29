Например, это касается как регулярных, так и чартерных рейсов из Египта и Турции. По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, тест должны были бы требовать авиапредприятия, а не эстонское государство. «Правительство придерживается позиции, что конкретный авиаоператор должен был бы до посадки в самолет попросить предъявить отрицательный тест, многие авиакомпании так и делают. Так зараженный человек не попадает на борт», - объяснил Кийк.