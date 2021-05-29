Сб, 29.05.2021
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Угроза ⟩ Самолет с коронавирусом может приземлиться в Эстонии

Аэропорт. ФОТО: Madis Veltman

Эстония почти единственная страна в Европе, которая не требует от прибывающих отрицательного теста на коронавирус. У тех, кто летит в Эстонию прямым рейсом, никто не спрашивает об этом перед посадкой в самолет. Таким образом, пассажиры могут привезти сюда всевозможные штаммы коронавируса, пишет Postimees.

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Например, это касается как регулярных, так и чартерных рейсов из Египта и Турции. По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, тест должны были бы требовать авиапредприятия, а не эстонское государство. «Правительство придерживается позиции, что конкретный авиаоператор должен был бы до посадки в самолет попросить предъявить отрицательный тест, многие авиакомпании так и делают. Так зараженный человек не попадает на борт», - объяснил Кийк.

Много ли таких авиакомпаний, которые сами устанавливают коронаправила? Выясняется, что их и вовсе нет. По словам руководителя службы поддержки клиентов AS Tallinna Lennujaam Андера Хиндремяэ, авиафирмы принимают решения в соответствии с требованиями стран назначения, а также транзитных стран.