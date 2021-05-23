Пандемия тренировкам не помеха

Что касается маардуской молодежи, то она также массово увлечена стрит-воркаутом: «Уличная гимнастика — это невероятно модное направление в спорте, которое включает в себя выполнение различных упражнений на спортивных площадках. Ребят очень мотивирует, что у нас в городе много таких спортивных площадок с турниками, брусьями и прочими конструкциями. Здесь они неформально проводят время: включают музыку, показывают то, что умеют, и общаются».

Захотеть слезть с дивана

По сути, пандемия превратила наши квартиры в персональные фитнес-студии. Заниматься можно хоть в перерывах между онлайн-совещаниями, главное — иметь мотивацию. А с этим не всегда складывается. Заставлять себя — ложный путь, попробуйте договориться с собой и начать с тех упражнений, которые вам нравятся.

«В домашних условиях можно приседать, отжиматься, качать пресс, подтягиваться, стоять в планке, делать „велосипед” или „ножницы”, - перечисляет Евгений Головач. - Я рекомендую выполнять каждое упражнение по три подхода. Если прежде человек редко занимался спортом, то ему нужно начинать с десяти повторений. Допустим, десять раз присел, отдохнул в течение нескольких секунд и сделал еще два таких подхода».

Многим не хватает опыта и знаний для проведения полноценной тренировки в домашних условиях, поэтому Евгений Головач советует подключаться к каким-нибудь тренировкам в онлайн-режиме. «Конечно, это не то ощущение, когда ты приходишь в зал и видишь тренера, но все-таки уже лучше. Плюс появляется ответственность, что нужно в определенное время подключиться к программе и позаниматься», - говорит специалист.

В качестве личного тренера также может выступать любое приложение для тренировок с аудио- и видеоинструкциями. Например, в базе первого приходящего в голову бесплатного приложения Nike Training Club содержится множество разнообразных спортивных комплексов продолжительностью от пяти до сорока пяти минут.

Евгений Головач подчеркивает, что в тренировках важна регулярность: «Если для поддержания своей физической активности человек занимался фитнесом, например, три раза в неделю и в какой-то момент прекратил это делать, то уже через месяц он начинает терять форму. Мышцы теряют тонус и немножко атрофируются, рельеф тоже становится хуже. Эмоционально человек также сдувается. Настроение падает, выплеск энергии не происходит, все это сказывается на здоровье. И, конечно, из-за малоподвижности некоторые набирают вес».

Как в такой ситуации не превратиться в колобка? «Есть хочется, потому что мы чаще остаемся дома. Позволяйте себе есть чаще, но маленькими порциями. При этом выбирайте нежирную пищу и овощи, а также пейте больше воды», - советует тренер.

ГТО сдавать готовы?

В Маарду Евгений Головач является своего рода проводником молодежи в мир спорта. «Я много говорю с детьми о необходимости вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Если это парень, то я объясняю ему, что каждый мужчина должен сдать нормативы ГТО, как это было в прошлом. Это означает, что он должен десять раз подтянуться на турнике, пробежать без остановки три километра, сделать пресс 50 раз и отжаться еще 50. Не беда, если не сразу все получается. Для чего нужны тренировки? Чтобы быть сильнее. Тренировка — это закалка. Как ты себя покажешь в спорте, так ты будешь активен в жизни. Если ты подтянутый, физически сильный, то ты уверен в себе», - объясняет тренер, приглашая молодежь на совместные занятия.

«Сейчас при Маардуском молодежном центре я провожу утреннюю зарядку. Я делаю это каждый вторник как в домашних условиях, так и на свежем воздухе с соблюдением всех мер предосторожности и дистанции. Те, кто стесняются прийти на стадион, могут посмотреть мою зарядку на странице Маардуского молодежного центра в Facebook и повторять за мной. Сперва новичкам будет сложно выполнять все упражнения, но каждый день активности будет делать их сильнее и выносливее», - обещает тренер.