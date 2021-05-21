Сидим на бобах и бананах

По словам провизора Benu Aia Apteek Дарьи Молочковой, магний очень важен для многих функций организма. «Этот элемент играет ключевую роль в работе иммунной и нервной систем, мышц, а также помогает сохранить здоровье сердца и прочность костей. В целом магний участвует в осуществлении более 300 биохимических реакций в организме. В организме взрослого человека содержится всего 21–28 граммов магния. При этом магний относится к веществам, которые не синтезируются в организме и должны поступать извне. А ведь при его участии формируются белки, он нужен для работы мышц и нервной системы, регулирования сахара крови и давления», - объясняет специалист.

Магний снимает как физические, так и эмоциональные проявления стресса, связанные с его дефицитом. «Прием элемента улучшает работоспособность, позволяя заниматься любимым делом и достигать поставленных целей. Восполнение дефицита магния помогает комплексно бороться и с эмоциональными, и с физическими проявлениями стресса. Он помогает не только вернуться в хорошую психоэмоциональную форму, но и бороться с упадком сил, повышает устойчивость к стрессу. Этот элемент действительно нужен организму при повышенных эмоциональных и умственных нагрузках», - объясняет Дарья Молочкова.

Уровень магния в организме может снижаться из-за неполноценного питания и нехватки продуктов с содержанием магния. Негативное влияние могут также оказать серьезные физические нагрузки, сильный стресс или злоупотребление алкоголем. «Также усвоение магния снижается при избытке в рационе жиров, кальция, кофе, алкоголя и антибиотиков. Чем больше развивается пищевая промышленность, тем меньше становится элемента в рационе западного человека. Фастфуд и рафинированные продукты не просто не удовлетворяют потребность в магнии, но и могут привести к дефициту, выводя магний из организма», - говорит специалист.

Как проявляется нехватка магния? «У каждого второго жителя большого города есть чувство тревоги и раздражительность, усталость и снижение работоспособности, ощущение кома в горле и иногда удушья, - отмечает провизор. - Есть еще классический набор симптомов, которые могут сопутствовать дефициту магния. Обычно ситуация усугубляется еще и головными болями, бессонницей, повышенной раздражительностью, частой сменой настроения и хронической усталостью».

Ранними признаками дефицита магния являются тошнота, общая усталость и потеря аппетита. В более сложных случаях при дефиците магния могут отмечаться проблемы с сердцем, в том числе нарушения сердечного ритма, мышечные спазмы, судороги и тремор, слабость, проблемы со сном. «Дефицит магния также может привести к ухудшению памяти или беспокойству. Кроме того, нехватка магния может обусловить возникновение дефицита других электролитов, поскольку поддерживает баланс натрия, калия и кальция, которые, в свою очередь, обеспечивают поддержку нервной проводимости, мышечных сокращений и нормального сердечного ритма», - рассказывает Дарья Молочкова.