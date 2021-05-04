Изначально Эстония планировала получить для поддержки Таллиннской больницы 380 миллионов евро из проекта финансирования восстановления экономики Европейского союза. Но этот план рухнул: Европейской комиссии не понравилось, что на дигитальный и зеленый повороты запланировали такую большую сумму. Также указали на напряженный график, который требует завершить финансируемые проекты к осени 2026 года.
Государство и город спорят о финансировании Таллиннской больницы
Изначально Эстония планировала получить для поддержки Таллиннской больницы 380 миллионов евро из проекта финансирования восстановления экономики Европейского союза. Но этот план рухнул: Европейской комиссии не понравилось, что на дигитальный и зеленый повороты запланировали такую большую сумму. Также указали на напряженный график, который требует завершить финансируемые проекты к осени 2026 года.