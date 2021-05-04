Государство и город спорят о финансировании Таллиннской больницы

Изначально Эстония планировала получить для поддержки Таллиннской больницы 380 миллионов евро из проекта финансирования восстановления экономики Европейского союза. Но этот план рухнул: Европейской комиссии не понравилось, что на дигитальный и зеленый повороты запланировали такую большую сумму. Также указали на напряженный график, который требует завершить финансируемые проекты к осени 2026 года.

В прошлый четверг правительство решило, что от плана строительства больницы не откажется, а в Европе пойдут на новый круг согласований, правда, с суммой на 100 миллионов меньше — 280 миллионов евро. Это, понятно, означает то, что сокращенную сумму придется найти государству или Таллинну из своих средств.