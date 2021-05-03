Лучше всего карманы набиты не у премьер-министра и не у министров и их советников. Верхние строчки зарплатных таблиц в этом году заняли бывшие руководители крупных частных предприятий, а бывшим лидерам, как Михаил Кылварт, премьер-министр и другие теперь остается только чесать затылки, поскольку во время переговоров о зарплате успешнее всех оказались Яагер, Илиссон и Падар, пишет Postimees.