Пн, 3.05.2021
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Таблицы ⟩ Первые строчки зарплатных таблиц захватили бывшие руководители из частного сектора

Обнародованы зарплаты высокопоставленных чиновников Эстонии. ФОТО: Thomas Trutschel/photothek Via Www.imago-images.de/imago Images/photothek/Scapix Baltics

Лучше всего карманы набиты не у премьер-министра и не у министров и их советников. Верхние строчки зарплатных таблиц в этом году заняли бывшие руководители крупных частных предприятий, а бывшим лидерам, как Михаил Кылварт, премьер-министр и другие теперь остается только чесать затылки, поскольку во время переговоров о зарплате успешнее всех оказались Яагер, Илиссон и Падар, пишет Postimees.

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Самую завидную зарплату среди государственных чиновников получает генеральный директор Транспортного департамента Кайдо Падар. Если ты одновременно руководишь авиацией, шоссейными дорогами и водными путями, в твой кошелек ежемесячно поступают 7500 евро. Падар запустил паромного оператора — фирму TS Laevad, руководил предприятием Eesti Talleks, работал в Таллиннской городской управе, национальной опере «Эстония» и в руководстве компании Eesti Post.

«У Кайдо богатый опыт руководителя как в общественном, так и в частном секторе», - сказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас в конце прошлого года.

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