Лучше всего карманы набиты не у премьер-министра и не у министров и их советников. Верхние строчки зарплатных таблиц в этом году заняли бывшие руководители крупных частных предприятий, а бывшим лидерам, как Михаил Кылварт, премьер-министр и другие теперь остается только чесать затылки, поскольку во время переговоров о зарплате успешнее всех оказались Яагер, Илиссон и Падар, пишет Postimees.
Таблицы ⟩ Первые строчки зарплатных таблиц захватили бывшие руководители из частного сектора
Самую завидную зарплату среди государственных чиновников получает генеральный директор Транспортного департамента Кайдо Падар. Если ты одновременно руководишь авиацией, шоссейными дорогами и водными путями, в твой кошелек ежемесячно поступают 7500 евро. Падар запустил паромного оператора — фирму TS Laevad, руководил предприятием Eesti Talleks, работал в Таллиннской городской управе, национальной опере «Эстония» и в руководстве компании Eesti Post.