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Бизнес на смородине сулит миллионы евро

Kuuuurija vene keeles, mustsõstrad ФОТО: Pilt videost

Недалеко от границы с Россией, в Сетомаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывает в свежем выпуске программа Kuuuurija.

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По словам ведущей Катрин Луст, уже долгое время жители Сетомаа шепчутся о некоем местном предпринимателе, пытающемся заработать большие деньги на черной смородине.

По их словам, в последние годы участки земли в Сетомаа заполнились полями черной смородины, и можно только догадываться, какие суммы были потрачены на ягодный бизнес. По некоторым данным, в Сетомаа разразилось настоящее черносмородиновое безумие!

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