Бизнес на смородине сулит миллионы евро
Недалеко от границы с Россией, в Сетомаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывает в свежем выпуске программа Kuuuurija.
Недалеко от границы с Россией, в Сетомаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывает в свежем выпуске программа Kuuuurija.
По словам ведущей Катрин Луст, уже долгое время жители Сетомаа шепчутся о некоем местном предпринимателе, пытающемся заработать большие деньги на черной смородине.