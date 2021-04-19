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  • Новый руководитель Нарвской больницы собирается основательно перестроить ее

Новый руководитель Нарвской больницы собирается основательно перестроить ее

Доктор Аго Кыргвеэ у исторического корпуса Нарвской больницы 1913 года постройки. ФОТО: Николай Андреев

В мае во главе Нарвской больницы встанет Аго Кыргвеэ, известный в Эстонии анестезиолог, реаниматолог и кардиолог, основатель нескольких медицинских учреждений, долгое время возглавлявший Тартускую скорую помощь. Доктор Кыргвеэ говорит, что нарвитяне имеют такое же право на медицинскую помощь, как жители Таллинна и Тарту. Он собирается буквально перестроить Нарвскую больницу, а также в течение пяти лет открыть в ней школу медсестер.

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Доктор Кыргвеэ считает, что оказывать медицинские услуги современного уровня в старых зданиях невозможно. Поэтому, говорит он, для больницы нужно строить полностью новое здание.

В старинном корпусе 1913 года постройки, считает Аго Кыргвеэ, нужно организовать школу медсестер или филиал медицинского факультета Тартуского университета. Есть планы нового использования и шестиэтажного корпуса, который сейчас является основным для Нарвской больницы.

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