Новый руководитель Нарвской больницы собирается основательно перестроить ее

В мае во главе Нарвской больницы встанет Аго Кыргвеэ, известный в Эстонии анестезиолог, реаниматолог и кардиолог, основатель нескольких медицинских учреждений, долгое время возглавлявший Тартускую скорую помощь. Доктор Кыргвеэ говорит, что нарвитяне имеют такое же право на медицинскую помощь, как жители Таллинна и Тарту. Он собирается буквально перестроить Нарвскую больницу, а также в течение пяти лет открыть в ней школу медсестер.